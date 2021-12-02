Депутаты-единороссы выделили транспорт медучреждениям Нижнего Новгорода для врачей на вызовы Общество

Депутаты-единороссы выделили транспорт для врачей на вызовы медучреждениям Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

В рамках работы регионального волонтерского центра "Единой России" депутаты помогают нижегородским учреждениям здравоохранения, поддерживают медиков во время очередной волны коронавирусной инфекции.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Единой России") Михаил Першин предоставил поликлинике №2 городской клинической больницы №12 автомобиль для проведения вакцинации на дому пациентов старше 60 лет и маломобильных граждан.

"Сормовская поликлиника №2 обслуживает более 30 тысяч человек, среди них много маломобильных граждан и людей пожилого возраста, которым трудно самим прийти на прием и сделать прививку от коронавируса. Конечно, сегодня важно создать все условия, чтобы медицинскую помощь получил каждый житель, который в ней нуждается. Вакцинация позволяет сохранить здоровье, а зачастую и жизни, поэтому я откликнулся на просьбу руководства поликлиники о предоставлении автомобиля для выездной бригады. Очень важно, чтобы сделать прививку могли все желающие сормовичи", - отметил Михаил Першин.

Также помощь поликлинике вместе с добровольцами волонтерского центра оказывает депутат Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов. Активисты развозят медиков, которым в связи с резким увеличением количества вызовов не хватает автомобилей для выездов к пациентам.

"Дополнительные машины нужны. Сейчас резко увеличилось количество заявок на «домашнюю» вакцинацию. И у врачей очень большая география вызовов. Приходится добираться и на удаленные улицы, и в частный сектор, а в зимний период это еще более затруднительно. Автоволонтеры помогают в разы сократить время, чтобы объехать больше пациентов. Сегодня важно не оставаться в стороне и внести свой посильный вклад в общее дело борьбы с вирусом", - отметил Михаил Иванов.



Заведующий поликлиники №2 Андрей Вдовин сообщил, что маломобильные граждане и пациенты старше 60 лет могут оставить заявку на вакцинацию в рабочее время по телефону 8 (831) 273-04-60, после чего к ним на дом приедут сотрудники учреждения.

"В поликлинике работает профессиональная команда, вакцины достаточно, мы оперативно перестраиваемся под новые условия. Но психологически врачам это дается непросто, сейчас работаем с повышенной нагрузкой. Мы рады любой помощи и поддержке. Такие акции помогают нашим сотрудникам почувствовать, что о них заботятся, что их работа важна", - отметил Андрей Вдовин.

Напомним, в Нижегородской области волонтерский центр "Единой России" открыт с 23 марта 2020 года. Волонтерские штабы партии работают в каждом муниципалитете Нижегородской области на базе местных отделений партии. Также в рамках регионального центра действуют волонтерские штабы на избирательных округах депутатов "Единой России".

Волонтеры "Единой России" и "Молодой гвардии" оказывают помощь в непрофильных видах деятельности в поликлиниках и больницах. Активисты работают в «красных зонах», дежурят в колл-центрах, доставляют на автомобилях медиков на вызовы, развозят льготные лекарства пациентам на дом, заполняют регистры. Также волонтеры ежедневно отрабатывают заявки на помощь людям, которые в силу возраста или болезни не выходят из дома.

Обратиться в региональный волонтерский центр "Единой России" можно по телефону 8 (831) 439-74-06.

В рамках акции "Мы вместе" представители волонтерских центров "Единой России", волонтерских штабов ОНФ, "Волонтеров-медиков", "Волонтеров Победы", активистов "Молодой Гвардии" оказывают помощь гражданам и медикам. Чтобы получить волонтерскую помощь, необходимо позвонить по телефону: 8-800-200-34-11 (круглосуточно) или по номеру 122 доб. 2 (время работы - с 8.00 до 20.00).