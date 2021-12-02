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Общество

Еще 200 человек получат памятные знаки в честь 800-летия Нижнего Новгорода

10 декабря 2021 16:23  [32] Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 200 человек получат памятные знаки "800 лет городу Нижнему Новгороду". Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода по итогам заседания комиссии по местному самоуправлению 10 декабря.

Депутаты согласовали список граждан, которые будут удостоены памятного знака. С ним можно ознакомиться в проекте решения Гордумы.

Прием ходатайств о поощрении памятным знаком проводился комиссиями городской Думы, администрации города и районных администраций с 1 по 19 ноября. В итоге были сформированы списки граждан, набравших наибольшее число голосов. 

Решение об утверждении списка будет принято на заседании Гордумы 14 декабря.

Напомним, памятный знак к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода был учрежден Думой Нижнего Новгорода в апреле 2021 года.

СПРАВКА:

Памятным знаком к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

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Теги:
Городская дума Медали
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