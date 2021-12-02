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Общество

Жители 60 домов остались без тепла в Советском районе Нижнего Новгорода

13 декабря 2021 10:11  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители 60 домов остались без тепла в Советском районе Нижнего Новгорода 13 декабря. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на информацию от нижегородцев.

В пресс-службе "Теплоэнерго" уточнили, что на участке магистрального трубопровода Д-700мм по адресу: ул. Невзоровых, 35 проводятся неотложные ремонтно-восстановительные работы. Для работ привлечены 12 человек и три единицы техники.

Как сообщили в компании, на время проведения работ теплоснабжение приостановлено в домах по улицам Невзоровых, Генкиной, Белинского, Ломоносова, Ошарская, Студеная и Ванеева. Работы планируется завершить к 14:00.

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Теги:
Отопительный сезон Ремонтные работы
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