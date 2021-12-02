Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 13 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девять светофоров временно не работают в Нижнем Новгороде 13 декабря. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Это связано с отключением электропитания.

Так, с 9:00 до 14:00 не работают светофорные объекты на Комсомольском шоссе в районе ост. Украинская и на ул. Дачная в районе ост. "Дачная улица". С 9:00 до 15:00 - на перекрестке ул. Максима Горького – ул. Студеная. С 9:00 до 17:00 - на перекрестке ул. Коммунистическая - ул. Вокзальная. С 10:00 до 12:00 - на перекрестках: ул. Безводная – ул. Рельсовая и ул.Ореховская – ост. Поселок Мостотряда.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 не будут функционировать светофоры у дома №3 по пр. Октября, и с 13:00 до 18:00 на перекрестках: ул. Новикова-Прибоя – ул. Порядковая, ул. Героя Попова - ул. Карповская.



О неисправной работе светофорных объектов можно сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.