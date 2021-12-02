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Отмечается рост спроса на прокат зимнего спортинвентаря в Нижнем Новгороде

14 декабря 2021 10:46  [51] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отмечается рост спроса на прокат зимнего спортинвентаря в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на представителей пунктов прокатов.

По информации агентства, ощутимый спрос был зафиксирован на второй неделе декабря.

"В выходные у нас было примерно 60 человек, которые пришли за лыжами. Сейчас в основном спрос на них, но интересуются и арендой ватрушек", - сообщил собеседник агентства в спортивно-развлекательном комплексе "Щелоковский".

В спортивной деревне "Новинки" также сообщили, что многие нижегородцы уже открыли зимний сезон и приезжают покататься на склонах. Однако здесь любители активного спорта предпочитают лыжам сноуборды.

При этом резкого роста спроса на зимний спортинвентарь ожидают на новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что лыжня в нижегородском парке "Швейцария" станет доступна после полного открытия парка. Территорию планируется открыть после благоустройства до 20 декабря.

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Теги:
Лыжный спорт Спорт
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