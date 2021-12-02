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Происшествия

Пропавшего девятилетнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде

14 декабря 2021 16:57  [42] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Девятилетний Лёша Харузин пропал в Нижнем Новгороде утром 14 декабря. Мальчик вышел из школы на улице Народной (Московский район) в 10:20 и не вернулся домой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр НН".

Ребёнок высокий - ростом около 160-165 см, плотного телосложения. Волосы тёмно-русые, слева выбрит зигзаг. Глаза зелёные.

Школьник был одет в тёмно-зелёный зимний пуховик, тёмно-синие брюки. На голове тёмная шапка, на ногах чёрные ботинки. На лбу у мальчика имеется шрам

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, просят позвонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (ПСО "Волонтёр НН"), 8 (831) 283-82-00 (ПСЦ "Рысь") или по телефону полиции 102.

Волонтёры объявили срочный сбор на поиски ребёнка и просят неравнодушных нижегородцев присоединиться.

Фото мальчика с камеры видеонаблюдения (ПСЦ "Рысь")

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