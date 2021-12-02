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Общество

Здание Ярмарочной купеческой больницы снесли для строительства развязки в Нижнем Новгороде

15 декабря 2021 15:41  [76] Общество

Фото: соцсети

Здание Ярмарочной купеческой больницы снесли для строительства развязки в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Согласно информации, здание было снесено из-за его аварийного состояния.

Развязка на ул. Должанской должна решить проблему пропускной способности транспортного узла по направлениям Автозавод – Мещерский микрорайон – Бор. Проект был разработан в 2012 году. Возможность сноса здания обсуждалась несколько на Экспертном совете при Минграде.

"При обсуждении вопроса учитывалась информация о возможном отнесении здания к историческим объектам - здание Ярмарочной купеческой больницы, построенной в середине ХIХ века. Однако по итогам обсуждения, перспективное развитие территории, градостроительными документами, а также аварийное состояние объекта Экспертным советом было рекомендовано осуществить его снос", - отметили в министерстве.

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Теги:
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