Нижегородское метро возобновило работу в штатном режиме после сообщений о минировании Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский метрополитен в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в МП "Нижегородское метро".

Напомним, что накануне ГУ МЧС России по Нижегородской области заявило о поступлении анонимного сообщения о минировании всех станций метрополитена.

"Подразделения транспортной безопасности совместно с сотрудниками отдела полиции и кинологических служб на метрополитене провели комплексное обследование объектов метрополитена, в результате которого признаков актов незаконного вмешательства не выявлено", - сообщили в МП "Нижегородское метро".