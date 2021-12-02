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Нижегородское метро возобновило работу в штатном режиме после сообщений о минировании

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский метрополитен в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в МП "Нижегородское метро".

Напомним, что накануне ГУ МЧС России по Нижегородской области заявило о поступлении анонимного сообщения о минировании всех станций метрополитена. 

"Подразделения транспортной безопасности совместно с сотрудниками отдела полиции и кинологических служб на метрополитене провели комплексное обследование объектов метрополитена, в результате которого признаков актов незаконного вмешательства не выявлено", - сообщили в МП "Нижегородское метро".

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Теги:
Взрывные устройства Метро
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