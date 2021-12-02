Горячая линия по вопросам качества продуктов на молочных кухнях пройдёт в Нижнем Новгороде 22 декабря Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячая телефонная линия по вопросам качества кисломолочных продуктов на молочных кухнях пройдёт в Нижнем Новгороде 22 декабря. Её проведёт департамент по социальной политике.

Напомним, дети первых лет жизни имеют право на получение натуральной кисломолочной продукции. Льготные категории детей получают данные продукты бесплатно, остальным эта продукция доступна за наличный расчёт.

"Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Звонки с вопросами нижегородцев будут приниматься в среду, 22 декабря с 9:00 до 16:00 по номеру телефона: 283-06-00.

Напомним, на модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведен ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 из 47 существующих молочно-раздаточных пунктов.

Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.