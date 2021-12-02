Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2021 18:52  [237] Глеб Никитин исполнит мечты юных нижегородцев в рамках проекта "Ёлка желаний"
22 декабря 2021 17:59  [229] Роман Любарский: "Политическая стабильность в регионе – основа для поступательного развития во всех сферах"
22 декабря 2021 17:38  [238] Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин поздравил нижегородских спасателей с профессиональным праздником
22 декабря 2021 16:26  [263] Нижегородцы направили более тысячи предложений по улучшению новой транспортной сети
22 декабря 2021 16:08  [202] Сорок опорных пунктов полиции отремонтируют в Нижнем Новгороде до конца года
22 декабря 2021 15:10  [194] Более 90 студенческих команд уже стали участниками конкурса "Лучник Future"
22 декабря 2021 14:53  [224] Полеты в Баку возобновляются из нижегородского аэропорта
22 декабря 2021 14:15  [240] Проблемный ЖК "Салют" в Дзержинске сдали в эксплуатацию
22 декабря 2021 13:47  [223] Росприроднадзор выявил более 20 нарушений в деятельности "Заволжского моторного завода"
22 декабря 2021 13:44  [217] Движение поездов изменится в Нижегородской области в новогодние праздники
Общество

Горячая линия по вопросам качества продуктов на молочных кухнях пройдёт в Нижнем Новгороде 22 декабря

20 декабря 2021 18:25  [378] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячая телефонная линия по вопросам качества кисломолочных продуктов на молочных кухнях пройдёт в Нижнем Новгороде 22 декабря. Её проведёт департамент по социальной политике.

Напомним, дети первых лет жизни имеют право на получение натуральной кисломолочной продукции. Льготные категории детей получают данные продукты бесплатно, остальным эта продукция доступна за наличный расчёт.

"Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Звонки с вопросами нижегородцев будут приниматься в среду, 22 декабря с 9:00 до 16:00 по номеру телефона: 283-06-00.

Напомним, на модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведен ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 из 47 существующих молочно-раздаточных пунктов.

Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Молочная кухня Телефонная линия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph