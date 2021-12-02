Объекты инженерной инфраструктуры ряда домов в Советском и Сормовском районах передадут городу Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы на заседании 23 декабря поддержали предложения о передаче в муниципальную собственность Нижнего Новгорода объектов инженерной инфраструктуры в Советском и Сормовском районах. С такой инициативой выступили застройщики.

Так, компания "Инградстрой" передаст в муниципальную собственность 19 объектов недвижимости. В частности, сети дождевой канализации и очистные сооружения в ЖК "Новая Кузнечиха". Данные объекты поступят на баланс администрации Советского района и будут обслуживаться МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода".

Кроме того, ООО "Специализированный застройщик "Нижегородская девелоперская компания" передаст в муниципальную собственность наружные сети бытовой канализации в границах ул. Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормове. Обслуживанием объектов в дальнейшем будет заниматься Нижегородский водоканал.

Также на заседании депутаты одобрили передачу Нижнему Новгороду из собственности Нижегородской области 200 метров теплотрассы от дома №6а по ул. Минина до дома №3 по Верхневолжской набережной. Данные коммуникации обеспечивает теплом здание Нижегородского государственного художественного музея, но могут в перспективе использоваться для подключения новых потребителей. В дальнейшем теплотрасса будет передана в эксплуатацию АО "Теплоэнерго", добавили в Гордуме.

Ранее сообщалось, что застройщики передали в собственность Нижнего Новгорода газопровод среднего давления в ЖК "Циолковский" и наружное освещение трёх многоквартирных домов в ЖК "Новая Кузнечиха".