Школу и два детсада планируется построить в нижегородском ЖК "Торпедо" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Школу и два детсада планируется построить в нижегородском ЖК "Торпедо". Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания Гордумы.

Депутаты Гордумы приняли решения о передаче земельных участков под строительство социальных объектов в Автозаводском районе из собственности

Нижегородской области в собственность Нижнего Новгорода.

Планируется, что будет передан земельный участок площадью 1,09 га, расположенный в границах Малоэтажной улицы и памятника природы "Малышевские гривы". В дальнейшем земельный участок будет закреплен за МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" для строительства на нем детского дошкольного учреждения. После разработки проектно-сметной документации детский сад планируется включить в нацпроект "Демография".

В свою очередь город передает в областную собственность комплекс зданий вместе с земельным участком на улице Пилотов. Ранее производственная база МП "РЭД" была передана в безвозмездное пользование ГБУ НО "Кадастровая оценка". На данном земельном участке планируется построить школу в рамках концессионного соглашения. На смежном участке, остающемся в муниципальной собственности, запланировано строительство детского сада по нацпроекту "Демография".

Накануне в ходе заседания постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям было сказано, что дорожная и снегоуборочная техника муниципального предприятия будет базироваться на улице Пилотов до весны, чтобы не нарушать снегоуборочный процесс. Затем МП "РЭД" переедет на новую базу на улице Новикова-Прибоя, территория которой за это время будет благоустроена.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что восемь новых школ планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии в 2023-2024 годах. Речь шла о строительстве в 2023 году школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" и на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе. В 2024 году предполагалось построить школы на 1100 мест в ЖК "Торпедо", на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.