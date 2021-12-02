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Бизнес

Лучших сотрудников года наградили в АО "Теплоэнерго" в честь дня энергетика

23 декабря 2021 15:31  [187] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Лучших сотрудников года наградили в АО "Теплоэнерго" в честь дня энергетика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участвовавший в церемонии награждения глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поблагодарил энергетиков за труд.

"Мы привыкли, что, несмотря на погоду, у нас в домах и учреждениях всегда тепло, есть горячая вода. Практически никто не задумывается о том, какой скрупулезный, круглосуточный и самоотверженный труд тысяч людей стоит за комфортом, к которому мы привыкли. Спасибо вам большое за то, что вы делаете", - сказал Юрий Шалабаев.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин поздравляя сотрудников с днем энергетика, поблагодарил всех за добросовестный труд и отметил, что только благодаря вкладу каждого работника, предприятие в условиях сжатых сроков и подготовки к юбилею города реализовало объемную ремонтную и инвестиционную программы 2021 года.

"В этом году мы с вами принимали в этом самое непосредственное участие в подготовке города к 800-летию, проводили ремонтную кампанию, готовились к отопительному сезону. Это была серьезная и большая работа, и мы выполнили ее достойно. В этом заслуга наших специалистов – каждого, кто добросовестно трудился на своем рабочем месте. Впереди не менее напряженная работа. Наша задача – пройти этот отопительный сезон, подготовиться к ремонтной кампании 2022 года. По-другому нельзя, ведь мы - энергетики, мы стоим на страже тепла и комфорта людей", - заявил Илья Халтурин.

С приветственным словом к сотрудникам предприятия обратилась председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

"От вашей работы зависит комфорт и тепло в домах, медицинских и образовательных учреждениях, на предприятиях. Спасибо вам за ваш труд. Вы - удивительный коллектив по-настоящему профессиональных людей, мастеров своего дела. И при этом вы не только профессионалы, но и люди, на которых всегда можно положиться", - подчеркнула Елена Ленина.

Впервые в истории предприятия слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда РТС "Нагорный" Павел Гарушин удостоен медали "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени министерства энергетики Российской Федерации.

Вручая награду, министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов, отметил, что предприятие показывает достойные результаты и постоянно стремится к улучшению показателей.

"Сегодня - прекрасный день, чтобы поблагодарить тех, кто в любое время дня и ночи следит за работой котельных и теплопунктов, ремонтирует трубы, устраняет аварии, возвращая в дом тепло. Мы благодарим за непростой ежедневный труд мастеров, слесарей, водителей, диспетчеров, операторов, инженеров. Несмотря на все сложности, вы достойно и ответственно выполняете поставленные перед вами задачи", - подчеркнул Михаил Морозов.

Награжденных в день энергетика было немало. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда аварийно-ремонтной службы Алексей Гусев награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Три сотрудника - электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда аварийно-ремонтной службы Алексей Благушин, машинист экскаватора 6 разряда грузового автопарка Федор Колтин и главный инженер РТС "Нижегородский" Георгий Соколов - награждены благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.

Благодарность губернатора Нижегородской области в честь Дня энергетика была вручена начальнику отдела кадров Анне Долотиной. Сразу семь работников предприятия получили почетные грамоты министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, Наградами администрации Нижнего Новгорода к Дню энергетика были отмечены шесть сотрудников "Теплоэнерго".

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Теги:
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