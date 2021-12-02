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Общество

Порядка 150 китайских студентов приняли участие в новогодней онлайн-экскурсии по Нижнему Новгороду

29 декабря 2021 16:36  [111] Общество
Скриншот одного из включений

Скриншот одного из включений

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 150 китайских студентов, изучающих русский язык, приняли участие в новогодней онлайн-экскурсии по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

В рамках онлайн-экскурсии нижегородские студенты рассказали китайским друзьям о традициях празднования Нового года в России, а также провели онлайн-включения с разных локаций города: Нижегородской ярмарки - из резиденции Деда Мороза, с улицы Большой Покровской, с площади Горького и др.

"Мы рады видеть наших друзей из Китая в Нижнем Новгороде и в качестве туристов, и в качестве студентов нижегородских вузов. В преддверии самого главного праздника года мы показали гостям в онлайн-формате как наш город подготовился к празднованию Нового года в рамках "Новогодней столицы России 2022". У нас запланирована целая серия таких экскурсий, например, следующая онлайн-встреча будет посвящена Максиму Горькому", - сказал директор департамента Александр Симагин.

Как отметила директор НОЦ "Институт Конфуция при НГЛУ" Цзин Цзинхуа, Нижний Новгород – один из любимых российских городов у китайских туристов.

"Для нас Нижний Новгород - это Родина всеми известного писателя Максима Горького, город с очень древней историей. Из-за пандемии мы не можем собственными глазами увидеть его, но онлайн-экскурсия позволили нам сделать это. Мы с нетерпением ждем возможности вместе со студентами НГЛУ побывать на экскурсии по прекрасному Нижнему Новгороду вживую. Желаю, чтобы дружба между народами Китая и России длилась еще много-много лет", - сказала Цзин Цзинхуа.

Ранее сообщалось, что представители Нижегородской области и китайской провинции Аньхой обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

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Теги:
Международное сотрудничество Новый год Туризм
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