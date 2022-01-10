Роспатент включил в число важнейших изобретений 2021 года инсулин в таблетках, разработанный учёными ННГУ Общество

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в последний рабочий день 2021 года подвела итоги: помимо разработок в антиковидной сфере глава Роспатента Григорий Ивлиев назвал тройку главных изобретений Года науки и технологий, в числе которых – инсулин в таблетках, созданный химиками ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

"Наши ученые не раз доказывали, что способны совершать прорывные открытия и разрабатывать передовые технологии. Наука – один из драйверов развития региона. В Нижегородской области традиционно очень сильны различные научные школы – это база, которую нужно сохранить, развивать, на ее основе необходимо создавать нечто новое. Мы, в свою очередь, готовы оказывать научным организациям всестороннюю поддержку в рамках работы Нижегородского научно-образовательного центра. Кроме того, для решения этих задач создается инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, учёные ННГУ изобрели способ пероральной доставки инсулина и его контроля у больных диабетом. Был получен патент на группу изобретений "Наноструктурированная композиция для пероральной доставки инсулина и способ её получения" коллектива учёных Университета Лобачевского, в который вошли: выпускница магистратуры химического факультета Ирина Глазова; профессор кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета, доктор химических наук, доцент Алла Мочалова; заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета, доктор химических наук, доцент Сергей Зайцев и профессор кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета, доктор химических наук Лариса Смирнова.

Как сказал Григорий Ивлиев, сегодня принимать инсулин можно только с помощью инъекций, попытки производить инсулин в таблетках, как другие лекарства, до сих пор заканчивались неудачей, поскольку в желудочно-кишечном тракте инсулин быстро разлагается, не успевая попасть в кровеносную систему. Однако химики Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского разработали композицию, которая может решить проблему доставки инсулина.

В настоящее время перспективным средством пероральной доставки инсулина считаются наночастицы на основе хитозана. К преимуществам наночастиц на основе хитозана, полученного из раковин ракообразных и насекомых, учёные относят его нетоксичность и безопасность как для животных, так и для людей.

"Хитозан, доступный в форме таблеток для перорального применения, может снизить потребление жира и холестерина в рационе больного сахарным диабетом. В дополнение к защите инсулина от кислотной денатурации и ферментативной деградации, наночастицы на основе хитозана обладают мукоадгезивным свойством, то есть способностью прилипать к поверхности слизистых тканей в теле человека или животных, тем самым происходит постепенное высвобождение действующего вещества. Соответственно препарат лучше переносится пациентом", – отмечают авторы разработки.

"Сейчас химическая наука нацелена на то, чтобы решать задачи, связанные с улучшением качества жизни людей, с сохранением здоровья, – рассказал декан химического факультета ННГУ Алексей Маркин. – И успех наших химиков, разработавших способ пероральной доставки инсулина, – это огромный прорыв. Отмечу, что вся научная деятельность руководителя команды разработчиков, ведущего профессора кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии Ларисы Александровны Смирновой направлена на решение конкретных практических задач. Применение хитозана – это то, над чем она работает несколько последних десятилетий. Разработки в этой области уже сейчас имеют серьёзные перспективы для внедрения".

"Создание условий для здорового долголетия, повышение качества жизни человека, поиск прогрессивных способов лечения многих серьёзных заболеваний, в том числе имеющих социальное значение, – эти задачи стоят в авангарде современной мировой науки. Университет Лобачевского вносит свой вклад в решение этих задач. Одно из последних достижений ¬– запатентованный способ доставки инсулина в организм в виде таблеток. Символично, что патент на эту разработку наш университет получил именно в Год науки и технологий, и с этим заделом мы вошли в 2022 год, когда отмечается 100-летие первого применения инсулина. Это принципиально новый шаг. Наука не стоит на месте", – подчеркнула ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова.