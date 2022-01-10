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Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на этапе Кубке мира. Об этом сообщили в федерации фехтования Нижегородской области.
Согласно информации, на этапе Кубка мира в Тбилиси мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, воспитанник арзамасской школы фехтования, в составе сборной России получил бронзу.
Мужские командные соревнования по сабле состоялись 17 января и стали заключительным видом программы. Российская команда поднялась на пьедестал, став третьей. Бронзовые медали получили Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко и Кирилл Тюлюков.
Кирилл является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.
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