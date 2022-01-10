Лицензию на пассажирские перевозки в Нижегородской области можно оформить через сайт госуслуг Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приволжское управление Ространснадзора теперь может оформлять соискателям лицензии на пассажирские перевозки через портал госуслуг. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, речь идёт о выдаче лицензий на перевозку пассажиров автобусами.

Для этого зарегистрированным на сайте госуслуг получателям лицензии необходимо пройти по ссылке. В разделе сайта Приволжского Ространснадзора "Лицензионно-разрешительная деятельность" есть инструкция по заполнению на госуслугах универсальной формы получения лицензии на автобусные пассажирские перевозки.

Ранее для того, чтобы получить лицензию в Ространснадзоре, соискатели обращались с необходимыми документами непосредственно в ведомство либо отправляли их по почте.

Как сообщили в нижегородском Минтрансе, на сегодняшний день в регионе 130 перевозчиков имеют лицензии на перевозку пассажиров.

В настоящее время ведомством также прорабатывается вопрос оформления льготной транспортной карты через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Масштабная реформа рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год. Она затронет все виды городского транспорта. Внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.