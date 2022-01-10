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Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
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Общество

Более 3,5 тысяч больных ВИЧ-инфекцией вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области

27 января 2022 13:17  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Более 3,5 тысяч больных ВИЧ-инфекцией вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

По словам собеседника агентства, вакцинация проводится в медицинских организациях на общих основаниях, как и лицам без ВИЧ-инфекции

Бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ можно пройти в Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу г. Н. Новгород, ул. Минина 20/3, литер Е. Телефон для справок: (831) 214-0-214.

Напомним, что по информации на 27 января более 1,8 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса.

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Теги:
больницы Вакцина Коронавирус
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