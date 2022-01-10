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Общество

Валентина Матвиенко поручила провести работу по утверждению Дня народных промыслов России в 2022 году

27 января 2022 19:00  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поручила утвердить в 2022 году День народных промыслов. Об этом она заявила в ходе заседания Совета Федерации.

"Как вы знаете, этот год объявлен президентом годом культурного наследия, и это важно для всех субъектов Российской Федерации. Утверждена концепция развития творческих креативных индустрий до 2030 года. В рамках этого документа впервые народные художественные промыслы и ремесла обрели статус креативных индустрий. Надо продолжить работу по совершенствованию мер государственной поддержки в этой сфере. Я давала поручение, чтобы мы поддержали высказанную регионами инициативу об утверждении Дня народных художественных промыслов. Прошу активно этой работой заняться, и очень логично будет принять такое решение именно в этом году", - сказала Валентина Матвиенко на пленарном заседании, открывавшем весеннюю сессию палаты регионов.

С инициативой ввести празднование Дня народных художественных промыслов нижегородская делегация во главе с губернатором Глебом Никитиным выступила в декабре 2021 года во время Дней Нижегородской области в Совете Федерации. Эта мера должна привлечь дополнительное внимание к сфере народных промыслов и ремесел, в которой занято более 350 предприятий по всей России.

Как отметил Глеб Никитин, в регионе День народных художественных промыслов отмечается в предпоследнее воскресенье июня.

"Нижегородская область была первым регионом России, где у работников отрасли НХП появился собственный профессиональный праздник. Но это не только праздник работников отрасли. Например, многие специально едут к нам ради знакомства с сохранившимися в области видами промыслов, а их больше десятка. Чтобы сохранить традицию, мы поддерживаем мастеров. 75 представителям предприятий народных художественных промыслов присвоено звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области". Это повышает престиж профессии", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что в 2022 году исполняется 100 лет нижегородской матрешке. В данный момент совместно с Минпромторгом России и при поддержке Совета Федерации ФС РФ готовится концепция проведения в Нижегородской области Всемирного конгресса традиционной игрушки. Также рассматривается вопрос о проведении на территории Нижегородской области в 2022 году, а в дальнейшем ежегодно, Глобального форума креативных территорий.

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