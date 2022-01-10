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Общество

Современное медоборудование закупят для больницы ПОМЦ в поселке Октябрьский г.о.г. Бор

01 февраля 2022 12:06  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Современное медоборудование закупят для больницы ПОМЦ в поселке Октябрьский г.о.г. Бор. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" ФМБА России.

Согласно информации, на данный момент амбулаторная помощь населению данной территории оказывается в полном объёме.

Напомним, что здание поликлиники в пос. Октябрьский сгорело ещё в июне 2020 года.

Тогда же был подан запрос в ФМБА России о выделении средств на строительство нового здания поликлиники в п. Октябрьский в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, но на настоящий момент соответствующее решение еще не принято.

В учреждении отметили, что с 22 июня 2020 года приём пациентов ведётся на базе других учреждений медицинского назначения в Борском районе.

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Теги:
больницы Бор Медицина и здоровье
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