Фото:
Современное медоборудование закупят для больницы ПОМЦ в поселке Октябрьский г.о.г. Бор. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" ФМБА России.
Согласно информации, на данный момент амбулаторная помощь населению данной территории оказывается в полном объёме.
Напомним, что здание поликлиники в пос. Октябрьский сгорело ещё в июне 2020 года.
Тогда же был подан запрос в ФМБА России о выделении средств на строительство нового здания поликлиники в п. Октябрьский в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, но на настоящий момент соответствующее решение еще не принято.
В учреждении отметили, что с 22 июня 2020 года приём пациентов ведётся на базе других учреждений медицинского назначения в Борском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+