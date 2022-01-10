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Общество

Более 700 крыш отремонтировано в Нижегородской области в 2021 году

03 февраля 2022 10:24  [84] Общество

Фото: пресс-служба ведомства

Более 700 крыш отремонтировано в Нижегородской области в 2021 году по предписаниям Госжилинспекции. Об этом сообщает сообщили в нижегородской Госжилинспекции.

Согласно информации, в ведомство обратились жильцы дома №184 по проспекту Гагарина с жалобой на протечку кровли, после чего ГЖИ оперативно подключилась к решению вопроса.

По словам жильцов, из-за влажности пострадала электропроводка. Домоуправляющая компания при этом бездействует.

"Аварийка ехать отказалась. Сказали, что нет специалиста, который может именно сейчас решить проблему. Только после жалоб во все инстанции и вмешательства жилищной инспекции домоуправляющая компания приступила к ремонту крыши", - рассказали жильцы дома №184 по проспекту Гагарина.

"В квартире были зафиксированы последствия протечки крыши, повреждена электропроводка. На момент проверки управляющая компания уже выполнила локальный ремонт кровли в местах пролития, не дожидаясь предписаний и штрафов. Но, тем не менее, коммунальщикам выдано предостережение. Задача - оперативно устранять нарушения и не допускать их впредь", - сообщила начальник нижегородского нагорного отдела Государственной жилищной инспекции Анна Леонидова.

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Теги:
ГЖИ
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