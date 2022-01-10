Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 февраля 2022 11:09  [69] Выставка художника Алексея Чернышова "Земное и небесное" пройдет в НГХМ
03 февраля 2022 09:21  [161] Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде откроется 18 марта
02 февраля 2022 19:30  [1280] Нового худрука и главного дирижёра представили в нижегородском театре оперы и балеты
02 февраля 2022 19:02  [311] Новое шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" представят в Нижнем Новгороде с 5 февраля
02 февраля 2022 17:15  [326] Школа-студия МХАТ покажет два спектакля на сцене нижегородского театра "Комедiя"
01 февраля 2022 18:11  [582] Театры стали самым популярным местом у обладателей "Пушкинской карты" в Нижнем Новгороде
01 февраля 2022 17:25  [555] Нижегородцы потратили 29 млн рублей по "Пушкинской карте"
01 февраля 2022 17:06  [788] Билеты в кино стали доступны по "Пушкинской карте" в Нижегородской области
01 февраля 2022 16:12  [712] Несколько выставок различных форматов пройдет в нижегородском "Арсенале" в течение года
01 февраля 2022 14:50  [388] Нижегородский "Арсенал" за 2021 год принял более 900 тысяч онлайн-посетителей
Культура и отдых

Выставка художника Алексея Чернышова "Земное и небесное" пройдет в НГХМ

03 февраля 2022 11:09  [69] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка художника Алексея Чернышова "Земное и небесное" стартует в Нижегородском государственном художественном музее с 11 февраля. Об этом сообщается на сайте музея.

Согласно информации, на выставке будут представлены работы, которые могут быть соотнесены с привычными понятиями скульптуры, живописи и графики. Но рассматривая их, зритель обнаружит новизну, неклассичность пластического языка автора.

По мнению художника, в искусстве есть две формы обновления – в области образности и в области формы. Его стратегия творчества – поиски новых, свежих, неожиданных пластических решений, новых форм, фактур и текстур материального мира. Его кредо – создавать из привычных предметов материального мира то, чего раньше никогда не было. И это касается всего, что его окружает. 

Концепция выставки, отраженная в названии, это способ художника "привязать небо к земле". Автор приглашает зрителя к многогранному, ироничному, серьезному и абсолютно честному диалогу с целью найти себя настоящего, найти согласие с собой. 

Выставка "Небесное и земное" будет доступна для посещения с 11 февраля до 20 марта 2022 года.

График работы музея (площадь Минина и Пожарского 2/2):
Вт.-Ср. с 10.00 до 18.00,
Чт. с 12.00 до 20.00,
Пт.,Сб.,Вс с 11.00 до 19.00.
Пн. - выходной день.

Напомним, что посещение НГХМ разрешено без QR-кодов о вакцинации.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Музеи нгхм
Поделиться:
Новости по теме
29 ноября 2021 11:56  [1277] НГХМ и НГИАМЗ приняли решение о допуске посетителей без QR-кодов о вакцинации
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph