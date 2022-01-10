Выставка художника Алексея Чернышова "Земное и небесное" пройдет в НГХМ

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Выставка художника Алексея Чернышова "Земное и небесное" стартует в Нижегородском государственном художественном музее с 11 февраля. Об этом сообщается на сайте музея.
Согласно информации, на выставке будут представлены работы, которые могут быть соотнесены с привычными понятиями скульптуры, живописи и графики. Но рассматривая их, зритель обнаружит новизну, неклассичность пластического языка автора.
По мнению художника, в искусстве есть две формы обновления – в области образности и в области формы. Его стратегия творчества – поиски новых, свежих, неожиданных пластических решений, новых форм, фактур и текстур материального мира. Его кредо – создавать из привычных предметов материального мира то, чего раньше никогда не было. И это касается всего, что его окружает.
Концепция выставки, отраженная в названии, это способ художника "привязать небо к земле". Автор приглашает зрителя к многогранному, ироничному, серьезному и абсолютно честному диалогу с целью найти себя настоящего, найти согласие с собой.
Выставка "Небесное и земное" будет доступна для посещения с 11 февраля до 20 марта 2022 года.
График работы музея (площадь Минина и Пожарского 2/2):
Вт.-Ср. с 10.00 до 18.00,
Чт. с 12.00 до 20.00,
Пт.,Сб.,Вс с 11.00 до 19.00.
Пн. - выходной день.
Напомним, что посещение НГХМ разрешено без QR-кодов о вакцинации.
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