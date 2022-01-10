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Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
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Общество

Стартовал конкурс для нижегородских школ и детсадов на получение гранта главы города

03 февраля 2022 14:11  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Стартовал конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций на получение гранта главы города. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

По словам главы города Юрия Шалабаева, участие в грантовом конкурсе позволит образовательным организациям еще раз проанализировать программы развития учреждений.

"Скорость развития технологий в сегодняшнем мире очень высока. Очень важно, чтобы школы, детские сады, учреждения дополнительного образования не отставали от заданных темпов и, используя инновационные программы и современную технику, давали детям возможность реализовать себя", - отметил он.

Известно, что грантовый фонд составляет 10 млн рублей. Размер одного гранта — 1 млн рублей. Их присуждение будет осуществляться по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится на основании положения о гранте главы города Нижнего Новгорода "За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности", утвержденного постановлением администрации города.

Перечень документов для участия в конкурсном отборе принимаются конкурсной комиссией в рабочие дни с 10.00 до 14.00 до 11 февраля 2022 года по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 441 (МАУ ЦМИМО), конт.тел.:422-82-32.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Конкурсы Образование
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