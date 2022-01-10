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Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
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Бизнес

Более 540 нижегородских компаний получили льготные кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0

03 февраля 2022 19:41  [88] Бизнес

Возможностью получить льготный кредит в ходе второго этапа реализации программы Минэкономразвития РФ – ФОТ 3.0 воспользовались 544 компании из Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Второй этап программы был запущен 1 ноября 2021 года как мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. Размер кредита определялся исходя из МРОТ на каждого работника в расчете на 12 месяцев. Максимальная сумма – 500 млн рублей.

"Для предприятий из пострадавших отраслей были реализованы как региональные, так и федеральные меры поддержки. По федеральной программе ФОТ 3.0 предприниматели привлекли льготных кредитов на сумму 1,77 млрд рублей", - отметил Глеб Никитин.

По данным Минэкономразвития РФ, всего в РФ было поддержано 26 тысяч компаний, что позволило сохранить более 650 тысяч рабочих мест.

"85% получателей льготных кредитов относятся к малым и микро предприятиям. Малый и средний бизнес играют серьёзную роль в экономике региона. В таких организациях работают сотни тысяч людей", - добавил губернатор Нижегородской области.

Кроме того, на втором этапе ФОТ 3.0 для 13,5 тысячи компаний, которые взяли кредиты весной-летом 2021 года в рамках первого этапа программы, снизилась ежемесячная финансовая нагрузка за счет продления срока погашения кредита до одного года.

Напомним, на региональном уровне в Нижегородской области также действует программа льготного кредитования субъектов МСП, одной из направлений которой является поддержка предприятий, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в 2021 году по этой программе было выдано 144 льготных займа на общую сумму 246 млн рублей. Займы выдает подведомственная организация нижегородского министерства промышленности, торговли и предпринимательства - Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Теги:
Льготы Нацпроект Предприниматели
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