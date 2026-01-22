Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 января 2026 12:58Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области
22 января 2026 12:16WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"
22 января 2026 11:25Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области
21 января 2026 16:51145 нижегородских предпринимателей приняли участие в вебинарах с торгпредами
21 января 2026 16:11Регионы поддержали обращение ЗСНО к Володину по алкоголю
21 января 2026 14:39Нижегородские компании поборются за Премию правительства РФ в области качества
21 января 2026 13:41ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий
21 января 2026 09:25Нижегородская мэрия будет выплачивать полицейским по 10 тысяч рублей
20 января 2026 19:05Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год
20 января 2026 17:37Нижегородский малый бизнес получил 147 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2025 года
Экономика

Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области

22 января 2026 11:25 Экономика
Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

По итогам 2025 года средняя цена автомобилей с пробегом в Нижегородской области опустилась до 1,23 млн рублей. Больше всего в регионе подешевели популярные модели Daewoo и Renault, сообщили в пресс-службе Авто.ру. 

На Авто.ру в течение года фиксировался устойчивый рост активности в сегменте автомобилей с пробегом. Объем размещенных объявлений увеличился на треть, в основном за счет частных продавцов. Такое увеличение предложения на фоне снижения спроса повлияло на цены — к концу года они вернулись на уровень середины 2023 года.

Если смотреть в целом по стране, то автомобили иностранных брендов (за исключением китайских и американских) за год подешевели в среднем на 10% — до 2,17 млн рублей. Машины отечественных марок потеряли в цене около 5%, их средняя стоимость к декабрю составила 686 тысяч рублей. На вторичном рынке всё заметнее присутствие китайских брендов — их доля достигла 7%. Средняя цена таких машин тоже снизилась — с 2,2 до 2 млн рублей, то есть на 8%.

Согласно данным сервиса Авто.ру Оценка, в Нижегородской области снижение цен на подержанные автомобили за год составило 7%. В числе моделей, потерявших в цене больше всего, оказались: Daewoo Matiz — минус 26,4%, средняя цена 183 тысячи рублей; Renault Logan — минус 25%, средняя цена 518 тысяч рублей; Daewoo Nexia — минус 23,5%, средняя цена 175 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средняя цена новых автомобилей в Нижегородской области снизилась на 20%. Также выяснилось, что в регионе резко сократились продажи "Лады". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Торговля
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
19 декабря 2025 11:40Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России
08 декабря 2025 13:27Еще не вышедшие на рынок "Москвичи 5" замечены в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 09:38Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных