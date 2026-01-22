Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

По итогам 2025 года средняя цена автомобилей с пробегом в Нижегородской области опустилась до 1,23 млн рублей. Больше всего в регионе подешевели популярные модели Daewoo и Renault, сообщили в пресс-службе Авто.ру.

На Авто.ру в течение года фиксировался устойчивый рост активности в сегменте автомобилей с пробегом. Объем размещенных объявлений увеличился на треть, в основном за счет частных продавцов. Такое увеличение предложения на фоне снижения спроса повлияло на цены — к концу года они вернулись на уровень середины 2023 года.

Если смотреть в целом по стране, то автомобили иностранных брендов (за исключением китайских и американских) за год подешевели в среднем на 10% — до 2,17 млн рублей. Машины отечественных марок потеряли в цене около 5%, их средняя стоимость к декабрю составила 686 тысяч рублей. На вторичном рынке всё заметнее присутствие китайских брендов — их доля достигла 7%. Средняя цена таких машин тоже снизилась — с 2,2 до 2 млн рублей, то есть на 8%.

Согласно данным сервиса Авто.ру Оценка, в Нижегородской области снижение цен на подержанные автомобили за год составило 7%. В числе моделей, потерявших в цене больше всего, оказались: Daewoo Matiz — минус 26,4%, средняя цена 183 тысячи рублей; Renault Logan — минус 25%, средняя цена 518 тысяч рублей; Daewoo Nexia — минус 23,5%, средняя цена 175 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средняя цена новых автомобилей в Нижегородской области снизилась на 20%. Также выяснилось, что в регионе резко сократились продажи "Лады".