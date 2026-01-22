Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 января 2026 13:58Нижегородцы чаще всего покупают смартфоны брендов Xiaomi и Samsung
22 января 2026 13:06ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%
22 января 2026 12:58Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области
22 января 2026 12:16WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"
22 января 2026 11:25Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области
21 января 2026 16:51145 нижегородских предпринимателей приняли участие в вебинарах с торгпредами
21 января 2026 16:11Регионы поддержали обращение ЗСНО к Володину по алкоголю
21 января 2026 14:39Нижегородские компании поборются за Премию правительства РФ в области качества
21 января 2026 13:41ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий
21 января 2026 09:25Нижегородская мэрия будет выплачивать полицейским по 10 тысяч рублей
Экономика

ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

22 января 2026 13:06 Экономика
ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

Фото: предоставлено ВТБ

По уточненной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей, показав рост на 16% (+9 трлн рублей). Общий объем пассивов в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. Портфель сбережений в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%.

В декабре прошлого года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. Прирост составил 7% (+4,3 трлн).

"Уверенный рост рублевых сбережений в декабре прошлого года на фоне высоких ставок стал закономерным финалом года, который стал «временем вкладчика». Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. По нашим прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в этом году, пусть и более умеренными, но все еще двузначными темпами", – сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

"Текущие ставки все еще обеспечивают выгодный безрисковый пассивный доход. Этот год также пройдет под эгидой сберегательной модели", – добавил Алексей Охорзин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Деньги Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных