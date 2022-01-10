Правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий получение статуса резидента ОЭЗ Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство России поддержало подготовленные Минэкономразвития России поправки в закон об Особых экономических зонах (ОЭЗ). Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Согласно информации, документом предлагается ускорить процесс получения статуса резидента и упростить процедуру прохождения согласования.

"При заявке на получение статуса резидента компании получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму - паспорт инвестпроекта, где видна вся необходимая информация для принятия решения", - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Отмечается, что теперь кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета. Такая гибкость механизма позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40.

В свою очередь губернатор региона Глеб Никитин, комментируя нововведения, отметил, что совершенствование механизмов работы особых экономических зон правительством России имеет большое значение для регионов.

"Инвесторы видят, что за счет конкретных решений повышается эффективность системы ОЭЗ. Это хороший знак для потенциальных резидентов", - сказал он.

Вносимыми в закон изменениями предлагается обьединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ, а также расширить перечень разрешенных видов деятельности подакцизной продукцией. На территории зон можно будет производить и перерабатывать метан, сжиженный углеводородный газ.

Теперь при создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов.

По словам гендиректора АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игоря Ищенко, обновленный механизм работы ОЭЗ, простимулирует приход новых инвесторов на территорию ОЭЗ "Кулибин" благодаря максимальному упрощению получения статуса резидента.

"Также он станет хорошим подспорьем для развития предприятий из тех отраслей, которые ранее не могли стать резидентами особых экономических зон", - сказал он в заключение.

Ранее сообщалось, что площадь и количество резидентов ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области планируется увеличить почти в 10 раз.

На сегодняшний день общая площадь ОЭЗ составляет 72,3 га. Курирует работу ОЭЗ "Кулибин" Корпорация развития Нижегородской области.

Приоритетные направления деятельности на этой территории – химическое и фармацевтическое производство, а увеличение существующей ОЭЗ будет способствовать увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте.

СПРАВКА:

В настоящее время в России функционируют 42 ОЭЗ. В ОЭЗ зарегистрировано около 1 000 резидентов.

Общий объем вложенных инвестиций резидентов составил порядка 632 млрд рублей, резидентами создано более 48 тысяч рабочих мест.