Новый компьютерный томограф поступил в Борскую ЦРБ Общество

Фото: правительство Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Новый 80-срезовый томограф поступил в Борскую ЦРБ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. Согласно информации, стоимость томографа составляет 38 млн рублей. Денежные средства были выделены из резервного фонда правительства Нижегородской области. Также более 6 млн рублей было выделено из областного бюджета на подготовку помещений для проведения КТ. Новое оборудование позволяет выполнять самый широкий спектр обследований, среди которых низкодозовые протоколы сканирования скрининговых исследований, позволяющие снизить лучевую нагрузку на пациента, что крайне важно при диагностике вирусных пневмоний. Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов рассказал, что минимальная толщина среза - до 0,5 мм - обеспечивает высочайшую детализацию изображений, а благодаря 3D-визуализации упрощается диагностика сосудистой системы. Кроме этого, разработчики оборудования смогли повысить информативность исследований у пациентов с металлическими имплантатами. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что Борская ЦРБ - крупнейший медицинский многофункциональный центр для всего севера Нижегородской области. Больница взяла на себя 25% нагрузки в период пандемии. Также министр рассказал о планах по привлечению специалистов Борской ЦРБ к расшифровке КТ-снимков из других районных больниц региона. Ранее сообщалось, что дополнительной компьютерный томограф Новый 80-срезовый томограф поступил в Борскую ЦРБ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. Согласно информации, стоимость томографа составляет 38 млн рублей. Денежные средства были выделены из резервного фонда правительства Нижегородской области. Также более 6 млн рублей было выделено из областного бюджета на подготовку помещений для проведения КТ. Новое оборудование позволяет выполнять самый широкий спектр обследований, среди которых низкодозовые протоколы сканирования скрининговых исследований, позволяющие снизить лучевую нагрузку на пациента, что крайне важно при диагностике вирусных пневмоний. Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов рассказал, что минимальная толщина среза - до 0,5 мм - обеспечивает высочайшую детализацию изображений, а благодаря 3D-визуализации упрощается диагностика сосудистой системы. Кроме этого, разработчики оборудования смогли повысить информативность исследований у пациентов с металлическими имплантатами. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что Борская ЦРБ - крупнейший медицинский многофункциональный центр для всего севера Нижегородской области. Больница взяла на себя 25% нагрузки в период пандемии. Также министр рассказал о планах по привлечению специалистов Борской ЦРБ к расшифровке КТ-снимков из других районных больниц региона. Ранее сообщалось, что дополнительной компьютерный томограф приобрели для нужд нижегородской больницы №5.

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