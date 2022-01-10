Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
05 февраля 2022 10:42  [30] Партнерский совет прошел в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина
04 февраля 2022 15:32  [261] Андрей Саносян: "Изменения в законодательстве об ОЭЗ способствуют улучшению инвестклимата в Нижегородской области"
04 февраля 2022 15:07  [324] Проект Центра ядерной медицины представлен в Нижнем Новгороде
04 февраля 2022 14:38  [223] Банк "Открытие": инфляция в феврале составит 9,1%
04 февраля 2022 11:47  [245] Нижегородский филиал Т Плюс увеличил выработку тепла и электроэнергии в 2021 году
04 февраля 2022 11:13  [418] Правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий получение статуса резидента ОЭЗ
04 февраля 2022 09:53  [290] "ТНС энерго НН" напоминает, что оплатить электроэнергию необходимо до 10 февраля
03 февраля 2022 19:41  [382] Более 540 нижегородских компаний получили льготные кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0
03 февраля 2022 15:33  [452] Более 2,7 тысячи проверок соблюдения противоэпидемиологических требований провели в районах Нижегородской области
03 февраля 2022 15:03  [432] Сотню "ГАЗелей" закупил Вьетнам на междугородние маршруты
Бизнес

Партнерский совет прошел в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина

05 февраля 2022 10:42  [30] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Партнерский совет под председательством директора по персоналу АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Владимира Смирнова прошел в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина (АПК). Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, началось мероприятие с открытия на фасаде корпуса колледжа Доски почета, приуроченного к Всероссийскому дню студента. За отличные успехи в учебе, активную общественную деятельность, спортивные достижения на нее занесены портреты 44 студентов и четырех студенческих спортивных команд, а также преподавателя спецдисциплин Виолетты Карасёвой – за высокие достижения в области воспитания и обучения студентов.

Далее состоялось заседание партнерского совета. В нем приняли участие социальные партнеры колледжа – представители промышленных предприятий города, директор АПИ НГТУ Владимир Глебов, директор Центра занятости населения Арзамаса Александр Савинов.

Директор АПК Сергей Ермолаев рассказал, что сегодня колледж входит в десятку лучших организаций профессионального образования региона, а многие его выпускники трудоустраиваются на ведущие предприятия не только Арзамаса, но и всей Нижегородской области. Это и есть главный показатель качества образования.

С деятельностью ресурсного центра познакомил его руководитель Дмитрий Митин. Он отметил, что программа курсов повышения квалификации, которая тоже здесь реализуется, выстраивается в соответствии с требованиями работодателей, а представители предприятий входят в состав экзаменационной комиссии.

По его словам, основная функция партнерского совета – объединить учебные заведения и промышленные предприятия.

"Сегодня мы обсуждали вопросы, которые волнуют и колледж, и каждое предприятие. Как партнеры, мы должны вырабатывать единую стратегию развития колледжа и подготовки выпускников, которые будут у нас трудиться", – отметил Владимир Смирнов.

"Тандем колледжа и предприятий города позволяет осуществлять "бесшовную" подготовку специалиста к работе, когда ребята-выпускники приходят на предприятие и практически сразу начинают работать на станках, – сказал Сергей Ермолаев. – Благодаря партнерскому совету процесс адаптации будет минимальным".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ заводы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph