ННГУ вошел в состав научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского пополнил состав научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", созданного для реализации целей национального проекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Согласно информации, уже четыре опорных вуза Приволжского федерального округа подключились к совместной работе по формированию кадрового потенциала и развитию новой отрасли обращения с отходами производства и потребления.

Ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова рассказала, что ННГУ рад стать частью большой и мощной команды профессионалов, которые объединились с целью решения приоритетных для нашей страны и всего мира задач поиска научных решений и разработки технологий в сфере охраны окружающей среды, переработки отходов, подготовки современных специалистов и в целом изменения сознания граждан в плане ответственного отношения к миру – нашему общему дому.

Также на заседании консорциума ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев подчеркнул важность создания новых наукоемких технологий. Он отметил, что расширение зоны деятельности консорциума "Передовые ЭкоТехнологии" позволяет активнее включаться в решение задач, которые позволяют не только провести эффективную переработку отходов, но и создавать безотходные технологии на основе принципов зеленой химии.

Особое внимание Илья Воротынцев уделил экопросвещению и развитию образовательных программ. Также он отметил заметный рост федерального образовательного проекта "Менделеевские классы".

По его словам, погружение школьников в науку, освоение азов химии с самых ранних лет очень важно, но часто у учеников отсутствует понимание химической сущности процессов, им не хватает экспериментальной и практической работы. С помощью проекта "Менделеевские классы" школьники по всей России смогут полюбить химию и выбрать в будущую профессию области химической технологии и промышленной экологии.

В заключение директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев отметил слаженную и эффективную работу консорциума по развитию новой отрасли обращения с отходами производства и формированию кадрового потенциала для создания экономики замкнутого цикла.

СПРАВКА:

Федеральный научно-образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" создан в мае 2020 года по инициативе ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие Госкорпорации "Росатом") для определения приоритетных направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки кадров.

В состав консорциума входят Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Вятский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Удмуртский государственный университет, Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Иркутский национальный исследовательский технический университет. Также в Консорциум входят Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды (ООР ООС "РУСРЕЦИКЛИНГ") и АО "Русатом Гринвэй".