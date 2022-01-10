Разработанные НГТУ вездеходы "Русак" эксплуатируются в трех регионах России Общество

Фото: НГТУ им. Р.Е. Алексеева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Разработанные НГТУ им. Алексеева гибридные вездеходы-амфибии "Русак" эксплуатируются в Тюменской области, ЯНАО и Красноярском крае. Об этом сообщает НТА "Приволжье".



Как сообщает пресс-служба правительства РФ, завершилась реализация федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы".



В Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е.Алексеева в рамках программы была проведена работа над поколением амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктиды, в том числе гибридного вездехода "Русак-3994".



Согласно информации, данные машины - единственные в мире представители такого класса с гибридной силовой установкой.

По словам руководителя проекта, доцента НГТУ им. Р.Е.Алексеева Александра Блохина, вездеходы созданы на базе собственных узлов и агрегатов – трансмиссии, подвески, рулевого, тормозного управления, кузова и рамы-лодки. Для машин "Русак" характерны повышенная надёжность и высокая амфибийность.



Так, скорость аппарата на воде составляет 6 км/час, что на 3-4 км/ч быстрее аналогов, проходимость по снегу глубиной в 1 м., вместо 0,8 м. у конкурентов, а эффективность грузоперевозки оценивается вдвое выше, чем у ближайших аналогов.



Также отмечается, что успешно были проведены всесезонные испытания вездеходов "Русак" на Чукотке, в Архангельской области и Якутии. В конце 2020 года индустриальным партнёром НГТУ им. Р.Е.Алексеева – ООО "ЗМТ" подготовлено производство машин и осуществлён старт продаж. В 2021 году продано восемь вездеходов, которые эксплуатируются в Тюменской области, ЯНАО и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что администрация Арзамаса и НГТУ подписали соглашение о сотрудничестве.