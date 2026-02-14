Катки в двух нижегородских парках пришлось закрыть из-за потепления Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижегородские катки закрывают в "Дубках" и Автозаводском парке из-за потепления. Об этом сообщила МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

При этом каток в парке имени 1 Мая пока остается открытым для посетителей. Там лед поддерживают с помощью системы искусственной заморозки.

Ранее сообщалось, что в эти выходные нижегородцев ждут потепление и мокрый снег. По данным мэрии, за 13 февраля с городских улиц было откачано около 1000 кубометров воды.