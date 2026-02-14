На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Ремонт теплосети на Ванеева завершили досрочно, но проезд пока затруднен

14 февраля 2026 11:23 Общество
Ремонт теплосети на Ванеева завершили досрочно, но проезд пока затруднен

Фото: АО "ОКО"

Ремонт теплосети на улице Ванеева,9 в Нижнем Новгороде завершен досрочно, сообщили в АО "ОКО". 

В ночь на 14 февраля коммунальщики проводили предупредительный ремонт на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых, где ранее прорвало трубу с горячей водой. На время проведения работ проезжую часть сузили до двух полос. Кроме того, в жилых домах временно отключили отопление

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, подачу тепла возобновили к утру 14 февраля. Сейчас управляющие компании и ТСЖ регулируют работу внутридомовых систем, а подрядчик укладывает асфальт. 

Снять транспортные ограничения обещают сегодня вечером. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных