Ремонт теплосети на Ванеева завершили досрочно, но проезд пока затруднен Общество

Фото: АО "ОКО"

Ремонт теплосети на улице Ванеева,9 в Нижнем Новгороде завершен досрочно, сообщили в АО "ОКО".

В ночь на 14 февраля коммунальщики проводили предупредительный ремонт на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых, где ранее прорвало трубу с горячей водой. На время проведения работ проезжую часть сузили до двух полос. Кроме того, в жилых домах временно отключили отопление.

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, подачу тепла возобновили к утру 14 февраля. Сейчас управляющие компании и ТСЖ регулируют работу внутридомовых систем, а подрядчик укладывает асфальт.

Снять транспортные ограничения обещают сегодня вечером.