Почти 1000 кубов воды откачали с нижегородских улиц за пятницу

Около 1000 кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за пятницу, 13 февраля. В пресс-службе мэрии отметили, что для зимы это значительный объем.
Напомним, что в конце рабочей недели пришла оттепель. Идет мокрый снег, а тот, что выпал ранее, стремительно тает. На дорогах образовался гололед.
Сегодня, 14 февраля, ожидается такая же погода. При этом, по прогнозу синоптиков, в понедельник ударят морозы. Также на следующей неделе ожидаются снегопады.
Сообщалось, что из-за резкого потепления пришлось закрыть два катка.
