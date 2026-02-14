Почти 1000 кубов воды откачали с нижегородских улиц за пятницу Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Около 1000 кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за пятницу, 13 февраля. В пресс-службе мэрии отметили, что для зимы это значительный объем.

Напомним, что в конце рабочей недели пришла оттепель. Идет мокрый снег, а тот, что выпал ранее, стремительно тает. На дорогах образовался гололед.

Сегодня, 14 февраля, ожидается такая же погода. При этом, по прогнозу синоптиков, в понедельник ударят морозы. Также на следующей неделе ожидаются снегопады.

Сообщалось, что из-за резкого потепления пришлось закрыть два катка.