Более 140 тысяч детей охватит летняя программа отдыха в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Организация летней оздоровительной кампании для юных нижегородцев стала одной из тем заседания постоянной комиссии городской Думы по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту. Встреча прошла 22 июня под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева.

Депутаты заслушали информацию о подготовке отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Представители пяти профильных департаментов администрации Нижнего Новгорода рассказали о запланированных мероприятиях на период каникул.

Этим летом на базе муниципальных образовательных организаций работают 205 лагерей с дневным пребыванием, где смогут отдохнуть более 21 тысячи детей. Также открыты 41 лагерь труда и отдыха для 1164 школьников.

В восьми муниципальных загородных лагерях планируется принять свыше 4000 человек. Кроме того, в пяти лагерях, которые находятся на балансе МАО «Муниципальный центр «Надежда», пройдет 22 смены длительностью от недели до трех недель. Их участниками станут около 3500 детей.

Для школьников подготовили и насыщенную культурную программу. Муниципальные музеи организуют более 200 мероприятий, клубы и дома культуры проведут свыше 70 событий. Еще около 350 мероприятий состоится в библиотеках в рамках городской программы летнего чтения «Почитаем летом-2026».

Спортивная программа включает 182 физкультурных и спортивных мероприятия, в которых смогут принять участие более 27 тысяч человек. Также юные спортсмены представят Нижний Новгород на соревнованиях различного уровня.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что большая часть мероприятий будет посвящена Году единства народов России.

«Проделанная муниципалитетом работа позволит юным нижегородцам провести каникулы интересно и с пользой. Продуманный досуг с возможностью заниматься спортом, полезным трудом и общаться с друзьями — это замечательно. Но не менее важно и то, что создаются условия для развития личности», — заявил Евгений Чинцов.

По его словам, в рамках летней кампании большое внимание уделяется вопросам гражданской ответственности, патриотизма и уважения к традициям народов России. Также он отметил участие ветеранов СВО в работе с детьми и подростками.

Всего организованными формами отдыха летом планируется охватить более 140 тысяч юных нижегородцев. Свыше 45 тысяч детей проведут время вместе с родителями или в составе организованных групп на турбазах, более 18 тысяч человек отдохнут в санаторно-оздоровительных центрах, а 280 детей примут участие в палаточных лагерях.

Кроме того, более 7000 школьников будут заняты в трудовых объединениях, для 16 тысяч детей организуют прогулочные группы, а еще около 40 тысяч ребят смогут принять участие в различных программах досуга и занятости.

Ранее сообщалось, что 29 юных нижегородцев возвращают из «Артека».