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Бизнес

Несколько сотен нижегородцев уже оценили новое мобильное приложение "Личный кабинет жителя АО "Теплоэнерго"

07 февраля 2022 16:24  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Несколько сотен нижегородцев уже оценили новое мобильное приложение "Личный кабинет жителя АО "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания "Теплоэнерго" для удобства потребителей разработала мобильное приложение "Личный кабинет жителя". Установить приложение можно на мобильный телефон или планшет, скачав его в магазинах Apple Store и Play Маркет (в поиске необходимо набрать "Теплоэнерго"). Несколько сотен нижегородцев уже скачали и успешно пользуются мобильным приложением.

Установив приложение, Вы получаете возможность всего за пару кликов посмотреть актуальную информацию о начислениях и историю платежей, передать показания индивидуальных приборов учета, произвести оплату, привязать к своему личному кабинету несколько лицевых счетов. Обращаем внимание, что для зарегистрировавшихся в стационарном личном кабинете, повторная регистрация не требуется, вход в мобильное приложение осуществляется по действующему логину-паролю. Личный кабинет жителя по-прежнему доступен на сайте АО "Теплоэнерго".

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Теги:
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