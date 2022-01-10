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Культура и отдых

Полнокупольный фильм "Разноцветная Вселенная" покажут в нижегородском планетарии

07 февраля 2022 19:08  [54] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полнокупольный фильм "Разноцветная Вселенная" покажут в нижегородском планетарии. Об этом сообщили в депкультуры Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 10 и 20 февраля в нижегородском планетарии им.Гречко будет показан фильм "Разноцветная Вселенная", созданный в студии 3D-графики Московского планетария.

Фильм стал победителем в номинации "Лучший фильм" на международном фестивале "Отражение Вселенной".

Картина создана по сценарию Анатолия Засова, профессора кафедры астрофизики и звёздной астрономии Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ.

И.о. директора департамента культуры Светлана Гуляева рассказала, что на куполе-экране диаметром 16 метров зрители смогут увидеть, как выглядит ночное небо в инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском излучении.

Специалисты планетария им.Г.М.Гречко подчеркнули, что это первый в мире полнокупольный фильм о методах исследования вселенной в различных диапазонах электромагнитных волн - всеволновой астрономии.

Подробности о мероприятии можно узнать на сайте планетария.

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Теги:
Планетарий
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