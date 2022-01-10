Евгений Люлин: "Во все времена наука являлась и по сей день остается двигателем прогресса" Общество

Евгений Люлин

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом Президента РФ в 1999 году.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин направил поздравление с праздником в адрес нижегородских учёных.

"Уважаемые нижегородцы! От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днём российской науки!

Во все времена наука являлась и по сей день остается двигателем прогресса. Наша страна стала родиной многих великих учёных и исследователей, которые не только совершали открытия, но и находили практическое применение теоретической мысли. Именно благодаря их достижениям развивались технологии, модернизировалось производство, совершенствовалось образование и медицина, менялась картина мира.

Нижегородская область внесла весомый вклад в становление и развитие российской науки. Имена Ивана Кулибина, Николая Лобачевского, Ростислава Алексеева, Александра Попова, Петра Нестерова и многих других стали известны далеко за пределами России. И сегодня мы располагаем значительным потенциалом научных кадров во всех областях человеческих знаний, которые занимаются наращиванием технологического потенциала страны и достойно продолжают труд своих выдающихся предшественников.

В день профессионального праздника желаю неиссякаемой энергии, научных высот, успеха и новых открытий!" - говорится в поздравлении.