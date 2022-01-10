Дома в четырех районах Нижнего Новгорода временно остались без света, горячей и холодной воды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дома в четырех районах Нижнего Новгорода временно остались без света, горячей и холодной воды. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, электроэнергия с 09:00 до 17:00 будет отключена в доме №15 по ул. Ногина (Сормовский район) и в трех домах в Канавинском районе, расположенных по адресам: ул. Витебская,9 и ул. Октябрьской Революции,40,42.

Подача горячего водоснабжение до середины дня будет приостановлена в доме №4 по ул. Горная. При этом холодное водоснабжение будет отключено в доме №41 по ул. Мечникова. Планируется, что ремонтные работы продлятся до 14:00 9 февраля.

Отмечается, что отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.