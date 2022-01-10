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Борский трубный завод оштрафован на 480 тысяч рублей за несчастный случай на производстве

09 февраля 2022 11:58  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Борский трубный завод оштрафован на 480 тысяч рублей за несчастный случай на производстве. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации,  36-летний электросварщик решил уйти с ночной смены, в связи с плохим самочувствием матери. Однако у сотрудника не получилось выйти через проходную, поэтому он перелез через забор. Спрыгнув с забора, пострадавший получил открытый перелом костей ноги. Позднее было установлено, что электросварщик находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

АО "Борский трубный завод", нарушив требования статьи 228 ТК РФ, не направил извещение о происшествии в течение суток в Госинспекцию труда. Также было установлено, что пострадавший работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на заводе были выявлены нарушения при оформлении сотрудников.

За допущенные нарушения АО "Борский трубный завод"  было оштрафовано на 480 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что около 300 несчастных случаев на работе было зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году.

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Теги:
Бор Госинспекция труда Штраф
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