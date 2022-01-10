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Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
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Политика

Нижегородские политики и эксперты обсудят реформу МСУ

09 февраля 2022 12:28  [25] Политика

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородский филиал ФоРГО совместно с НОЦ "Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления НГЛУ им. Н.А. Добролюбова проводят круглый стол: "Местное самоуправление в России состояние и перспективы".

25 января в Госдуме РФ ФС в первом чтении был принят законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Эта законодательная инициатива вызвала активную реакцию как политиков, так и экспертов. Ориентируясь на актуальный запрос, организаторы круглого стола пригласили к участию в нижегородской публичной дискуссии руководителей региональных отделений парламентских партий, представителей исполнительной власти и МСУ, экспертную общественность и журналистов.

В ходе встречи предлагается обсудить следующие вопросы:
1. Структура, система управления МСУ: проблемы транспарентности.
2. Местное самоуправление и бюджетные процессы.
3. Партийно-политическая система России и МСУ.
4. Актуальный подход к МСУ: принцип единства публичной власти

Круглый стол начнет свою работу 10 февраля в 12:00, в конференц-зале "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin". Итоги встречи получат освещение в региональных СМИ, стенограмма дискуссии также будет опубликована в открытых источниках.

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НИА-НН", "НТА-Приволжье", "АПН-НН", "Нижний Сейчас", "Полит-НН. РУ" и "ИФ-Регион". Вход для журналистов свободный.

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Теги:
Политика Фогро
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