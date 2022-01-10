Группа "Tequilajazzz" выступит в Нижнем Новгороде 22 февраля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Группа "Tequilajazzz" выступит в Нижнем Новгороде 22 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, концерт состоится в Milo Concert Hall.

Петербургская группа Tequilajazzz — одна из самых знаковых команд отечественной рок и альтернативной сцены — выпускает свой первый за 12 лет "электрический" альбом "Камни". Совсем скоро команда отправится в тур-презентацию пластинки, которую уже сейчас многие музыкальные критики называют одним из главных релизов этой осени.

"Мы смотрим на мир с удивлением, недоумением, а иногда и со страхом, — рассказывает лидер Tequilajazzz Евгений Фёдоров. — Он со всей очевидностью сходит с ума и, кажется, не замечает, что дерется и танцует на краю пропасти. Мы не делаем из этого трагедии, мы просто сочиняем песни, в которых и заложены наши мысли о том, что делать и куда бежать — или наоборот: как остаться в толпе и выстоять, весело глядя на летящую в тартарары цивилизацию. Наши северные ветры, холодное море и мшистые карельские камни — лучшая защита для смелого одиночки и его неравнодушных друзей, об этом и вся наша пластинка".

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