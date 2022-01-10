Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
09 февраля 2022 14:51  [89] Доходы бюджета Дзержинска предлагается увеличить на 252 млн рублей
09 февраля 2022 14:05  [89] Почти на 30% увеличился несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области за 2021 год
08 февраля 2022 19:00  [346] Внешний торговый оборот Нижегородской области в 2021 году вырос на 25,5%
08 февраля 2022 16:12  [373] Более 50 млн рублей выделено на капитальный ремонт Балахнинской ЦРБ
08 февраля 2022 15:32  [502] Имущество нижегородской государственной автошколы выставлено на продажу за долги
04 февраля 2022 15:22  [725] Меры по предоставлению застройщикам компенсационных участков усовершенствованы в Нижегородской области
04 февраля 2022 14:02  [682] Игорь Норенков: "Благодаря существенному упрощению получения статуса резидента на территорию ОЭЗ придут новые инвесторы"
01 февраля 2022 15:50  [708] Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2021 году выросли на 15%
01 февраля 2022 15:35  [1654] Должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход с 1 февраля
31 января 2022 18:18  [2838] Стоимость питания в школах Нижнего Новгорода вырастет на 20%
Экономика

Доходы бюджета Дзержинска предлагается увеличить на 252 млн рублей

09 февраля 2022 14:51  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доходы бюджета Дзержинска предлагается увеличить на 252 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы Дзержинска.

Согласно информации, в Гордуме прошло заседание комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Документом предлагается увеличить доходы на 252,2 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов и остатков собственных средств, а расходы на 289,5 млн рублей. Дефицит составит 37,4 млн рублей. В целом доходы составят 7,4 млрд рублей, а расходы 7,43 млрд рублей. Дефицит - 37,4 млн рублей.

Наиболее существенные суммы планируется направить на финансирование расселения ветхого жилого фонда, ремонт дворов и благоустройство площади Дзержинского и Парковой аллеи, на реализацию инициативного проекта по созданию вейк-парка, софинансирование проектов в рамках программы "Вам решать!".

В частности, в проекте изменений заложено местное софинансирование в размере 22,4 млн рублей на ремонт поселковых дорог и обустройство детских и спортивных площадок в городских поселках, на благоустройство сквера между домами 4 и 8 по проспекту Циолковского и спортивной трассы для езды на кроссовых мотоциклах около Заревской объездной дороги.

Депутаты профильного комитета поддержали проект изменений в бюджет и вынесли его на обсуждение всего депутатского корпуса. Документ будет рассмотрен Гордумой в рабочем порядке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Дзержинск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph