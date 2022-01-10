Доходы бюджета Дзержинска предлагается увеличить на 252 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доходы бюджета Дзержинска предлагается увеличить на 252 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы Дзержинска.

Согласно информации, в Гордуме прошло заседание комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Документом предлагается увеличить доходы на 252,2 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов и остатков собственных средств, а расходы на 289,5 млн рублей. Дефицит составит 37,4 млн рублей. В целом доходы составят 7,4 млрд рублей, а расходы 7,43 млрд рублей. Дефицит - 37,4 млн рублей.

Наиболее существенные суммы планируется направить на финансирование расселения ветхого жилого фонда, ремонт дворов и благоустройство площади Дзержинского и Парковой аллеи, на реализацию инициативного проекта по созданию вейк-парка, софинансирование проектов в рамках программы "Вам решать!".

В частности, в проекте изменений заложено местное софинансирование в размере 22,4 млн рублей на ремонт поселковых дорог и обустройство детских и спортивных площадок в городских поселках, на благоустройство сквера между домами 4 и 8 по проспекту Циолковского и спортивной трассы для езды на кроссовых мотоциклах около Заревской объездной дороги.

Депутаты профильного комитета поддержали проект изменений в бюджет и вынесли его на обсуждение всего депутатского корпуса. Документ будет рассмотрен Гордумой в рабочем порядке.