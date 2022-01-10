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Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
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Политика

Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации окружных инициатив ПФО

10 февраля 2022 10:43  [86] Политика
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

Фото: сайт правительства РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проектов, вошедших в состав 5-ти окружных инициатив Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в ПФО.

Согласно информации, они были разработаны в рамках института кураторства, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В число окружных инициатив ПФО вошли: "Волжское путешествие", "Чистая вода Поволжья", "Скоростной общественный электротранспорт", "Новые производственные технологии" и "Региональная медицина Поволжья".

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Минобрнауки, Минздрава, Минприроды, Минтранса, Минэнерго России, Ростуризма, а также Координационного центра Правительства России.

"Благодаря институту кураторства на базе Координационного центра Правительства в прошлом году нам удалось выстроить эффективное межведомственное взаимодействие, в том числе с администрациями субъектов. В регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и получили федеральную поддержку. Это строительство медицинских учреждений, систем водоснабжения и туристических объектов. Сегодня мы подробно обсудили планы по комплексной модернизации городского электротранспорта в регионах Приволжья. Консолидация инструментов национальных проектов, ресурсов внебюджетных фондов и субъектов позволит ускорить решение поставленных задач по прорывному социально-экономическому развитию регионов", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Окружная инициатива "Волжское Путешествие" объединила 7 регионов ПФО, 8 туристических проектов которых были отобраны для дальнейшей работы: "Доступный Урал" (Пермский край), "Развитие парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина" (Саратовская область), Паломническо-туристический кластер "Арзамас-Дивеево-Саров", "Нижегородский Кремль для жителей и туристов" (Нижегородская область), "Великий волжский путь" (Республика Татарстан), "Центр этнотуризма на Волге" (Марий Эл), Паломническо-туристический кластер "Санаксарь-Темников" (Республика Мордовия) и "Геопарк "Ундория" - всемирное наследие" (Ульяновская область).

"Для их более качественной реализации необходимо использовать инструменты нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", привлекать инвесторов для создания комфортных мест размещения. Прошу все заинтересованные министерства и ведомства – это, в первую очередь, Ростуризм, Минстрой, Минтранс, Минкультуры, а также корпорацию "Туризм.РФ" активно включиться в работу. Задача - в тесном контакте с субъектами и бизнесом создать качественные межрегиональные маршруты, которые будут интересны не только россиянам, но и иностранным гостям", - добавил вице-премьер.

В окружной инициативе "Скоростной общественный электротранспорт", которая включает в себя комплексные проекты по строительству линий скоростного трамвая, развитие маршрутов общественного электротранспорта и обновление подвижного состава, планируют принять участие практически все регионы ПФО. Как отметили в Минтрансе, субъекты могут претендовать на господдержку в рамках программы бюджетных кредитов. В конце прошлого года Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. В ближайшее время подать заявку на предоставление кредита планируют три региона ПФО. Остальные субъекты при поддержке Минтранса дорабатывают свои проекты.

По данным Минздрава России, в регионах ПФО уже реализуется три проекта, вошедших в состав окружной инициативы "Региональная медицина Поволжья". Это областная детская клиническая больница в Оренбурге, рассчитанная на 430 коек; областной онкологический диспансер в Пензе и областной противотуберкулёзный диспансер в Саратове на 450 коек. Средства на их реализацию предусмотрены в федеральном бюджете, в том числе в рамках национального проекта "Здравоохранение". По другим проектам министерство координирует регионы в части подготовки пакета документов для рассмотрения и возможного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023-2025 годы.

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Теги:
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