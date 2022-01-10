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Политика

Игорь Комаров: "Важно защищать людей от необоснованного завышения цен на социально значимую продукцию"

10 февраля 2022 17:20  [31] Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 10 февраля в режиме видеоконференцсвязи принял участие в расширенном заседании Коллегии прокуратуры Нижегородской области под председательством главного прокурора региона Андрея Травкина.

В заседании также участвовали заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники подвели итоги работы за 2021 год и обозначили задачи на следующий период.

В частности, полпред отметил эффективность деятельности прокуратуры Нижегородской области и поблагодарил коллектив ведомство за работу. Так, прокуроры в 2021 году пресекли более 67 тысяч нарушений.

Игорь Комаров добавил, что надзорному органу удалось внести значительный вклад в улучшение делового климата, снижение бюрократического давления на бизнес и наведение порядка с различными проверками.

"Между тем, защита прав граждан, их безопасность, противодействие криминалу и коррупции продолжают оставаться в числе приоритетных направлений", - сказал полномочный представитель.

Игорь Комаров также поставил ряд задач на текущий год. В частности, принять меры по повышению эффективности противодействия различным формам организованной преступности и пресечению экономических правонарушений.

"В целом с учётом поручений президента РФ Владимира Путина, Совбеза РФ во взаимодействии с правоохранительными органами необходимо реализовать комплекс дополнительных мероприятий в жилищно-коммунальном комплексе; в сфере ОПК; защиты прав предпринимателей, а также при использовании средств, выделенных на реализацию национальных и крупных инфраструктурных проектов", - сказал полпред.

По словам Игоря Комарова, также необходимо усилить борьбу с преступлениями, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; с преступлениями экстремистской, террористической и коррупционной направленности.

"Важно защищать права граждан в том числе от необоснованного завышения поставщиками и производителями товаров цен на социально значимую продукцию", - подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ПФО.

Заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин поставил задачу сфокусировать внимание в том числе на вопросах лекарственного обеспечения медпрепаратами, соблюдения прав инвалидов и многодетных семей и защиты несовершеннолетних от преступных посягательств и так называемого "колумбайна". Также следует держать на контроле вопросы образования, предоставления гражданам благоустроенного жилья и земельных участков.

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Теги:
Игорь Комаров Полномочный представитель Президента РФ Прокуратура
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