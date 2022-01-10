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Система WebMoney прекратила операции с рублевыми кошельками. Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно информации, система онлайн-расчетов Webmoney с 11 февраля прекратит операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка системы. В компании сообщили, что средства клиентов будут заморожены, о порядке их возвращения будет сообщено позднее.
Ранее 11 февраля Центробанк отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка, объяснив данное решение нарушением банком законов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма, а также законов, регулирующих банковскую деятельность.
Однако, в WebMoney заявляют, что "ККБ" никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
"Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний, выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка", - говорится в заявлении.
Также в компании отметили, что приложат все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных средств.
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