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Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
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Общество

Система WebMoney прекратила операции с рублевыми кошельками

11 февраля 2022 14:32  [55] Общество

Фото: сайт WebMoney

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Система WebMoney прекратила операции с рублевыми кошельками. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно информации, система онлайн-расчетов Webmoney с 11 февраля прекратит операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка системы. В компании сообщили, что средства клиентов будут заморожены, о порядке их возвращения будет сообщено позднее.

Ранее 11 февраля Центробанк отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка, объяснив данное решение нарушением банком законов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма, а также законов, регулирующих банковскую деятельность.

Однако, в WebMoney заявляют, что "ККБ" никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

"Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний, выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили, что приложат все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных средств.

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Теги:
Деньги экономика
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