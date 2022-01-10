Реставрация главного дома нижегородской усадьбы Гусевых начнется в 2022 году Общество

Реставрация главного дома усадьбы Гусевых в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году, сообщает пресс-служба правительство Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде началась подготовка к реставрационным работам в главном доме усадьбы Гусевых – в д. 4а по улице Славянской. Об этом сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Реставрационные работы предполагают усиление фундаментов, устройство гидроизоляции, реставрацию кирпичной кладки стен подвального этажа. Также будет произведена реставрация деревянного сруба, фасадной обшивки здания и декоративных элементов, кровли, планируется установить окна, сохранив историческую расстекловку. Внутри здания будут проведены работы по восстановлению голландских печей, облицованных кафелем.

"Главный дом усадьбы Гусевых - интереснейший образец деревянной городской застройки в стиле модерн. Его реставрация стала возможной благодаря новому механизму привлечения инвесторов с последующим выделением компенсационных земельных участков. Этот механизм уже показал свою эффективность в решении проблемы «обманутых дольщиков", - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Нижегородской области Григорий Меламед.

Разрешение на проведение работ выдано управлением государственной охраны ОКН Нижегородской области на основании согласованной проектной документации от 30 апреля 2021 года "Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Главный дом", входящий в состав ОКН регионального значения "Усадьба Гусевых". Разработчиком проектной документации выступило ООО "Велес НН", которое будет осуществлять авторский надзор.

Работы должны завершиться осенью 2022 года.

Напомним, что ранее правительство Нижегородской области заключило соглашение о сохранении объекта культурного наследия «Главный дом усадьбы Гусевых» с инвестором ООО "ННДК "Мещера", который в качестве техзаказчика и генподрядчика для работ на объекте выбрал ГП НО "ДиРОН". Приемку работ после их завершения проведет министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области совместно с УГОКН. Затем инвестору будет предоставлен земельный участок в Канавинском районе для реализации проекта строительства жилья.

Справка:

Объект является главным домом городской усадьбы, принадлежавшей отставному фельдфебелю Ивану Гусеву и его жене Анне Гусевой. Проект составил нижегородский архитектор С.А. Левков в выразительных формах стиля модерн. Строительство завершилось в 1907 году. Вместе с соседними домами составляет комплекс исторической каменно-деревянной застройки периода эклектики и стилизаторства, характерной для нижегородской архитектуры второй половины XIX – начала ХХ века.