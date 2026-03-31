Бывшая жена Аршавина заплатит 2 млн рублей за разгром съёмной квартиры

Бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, вновь оказалась в центре скандала. Несколько лет назад она устроила погром в съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Поскольку Алиса отказалась возмещать ущерб, собственник квартиры, предприниматель Виталий С., был вынужден обратиться в суд.

Судебные разбирательства длились четыре года, включали апелляции и кассации. В результате Алису обязали выплатить более 2 млн рублей в качестве компенсации за нанесённый ею ущерб. Кроме того, она должна покрыть судебные расходы.

Предприниматель рассказал "КП-Петербург", что судебные тяжбы наконец-то завершены, и решение суда вступило в законную силу. Однако детали процесса и условия выплаты компенсации не разглашаются.

Алиса Казьмина стала известна широкой публике после скандального развода с Андреем Аршавиным. Впоследствии она столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем, в том числе с необходимостью пластической операции для восстановления внешности после утраты носа.