Бывшая жена Аршавина заплатит 2 млн рублей за разгром съёмной квартиры

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Фото: Вероника Овсянникова, "КП-Петербург"

Бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, вновь оказалась в центре скандала. Несколько лет назад она устроила погром в съёмной квартире в Санкт-Петербурге. Поскольку Алиса отказалась возмещать ущерб, собственник квартиры, предприниматель Виталий С., был вынужден обратиться в суд.

Судебные разбирательства длились четыре года, включали апелляции и кассации. В результате Алису обязали выплатить более 2 млн рублей в качестве компенсации за нанесённый ею ущерб. Кроме того, она должна покрыть судебные расходы.

Предприниматель рассказал "КП-Петербург", что судебные тяжбы наконец-то завершены, и решение суда вступило в законную силу. Однако детали процесса и условия выплаты компенсации не разглашаются.

Алиса Казьмина стала известна широкой публике после скандального развода с Андреем Аршавиным. Впоследствии она столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем, в том числе с необходимостью пластической операции для восстановления внешности после утраты носа.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аренда Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных