Второй межрегиональный хакатон IT-skills прошел в Сарове Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Второй межрегиональный хакатон IT-skills прошел в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, школьники из десяти регионов РФ погрузились в процессы разработки современных информационных систем и технологий.

По словам министра образования региона Ольги Петровой, ценность форума в том, что его участники генерируют нестандартные идеи и предлагают свежие решения.

"Перед нашими предприятиями стоят задачи цифровизации производства, и решения, которые им требуются, не всегда лежат на поверхности. Часто для того, чтобы найти эффективный путь, нужен взгляд со стороны и нестандартный подход. Школьники и студенты в этом смысле - настоящая находка. Поэтому наши предприятия очень любят хакатоны, а самые продвинутые организуют и проводят их ежегодно", – отметила Ольга Петрова.

По итогам соревнований экспертам были представлены информационные продукты и мобильные разработки юных IT-специалистов. В их числе программа по распознаванию человеческого лица для защиты данных и информации, чат-бот для общения служб ЖКХ с собственниками жилых помещений, мобильное приложение по управлению микроклиматом помещения с помощью системы "Эдем" и другие.

Высокую оценку форуму юных разработчиков дал заместитель директора филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове Григорий Качалин. "Взаимодействие с детским технопарком "Кванториум Саров" на хакатоне является хорошим стартом для будущих совместных проектов", – сказал он.

Победителями хакатона стали представители IT-клуба "Арзамас", технопарков "Кванториум Бор" и "Кванториум Саров", а также команды из Ростова-на-Дону, Краснооктябрьского и Ардатовского района Нижегородской области. Победителям и призерам соревнований вручили дипломы и призы.

Напомним, что детские технопарки "Кванториум", были организованы в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".