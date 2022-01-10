Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Семёновском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пассажирский поезд утром 15 февраля насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службы УТ МВД России по ПФО.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе на станции Семёнов.Согласно информации, 42-летняя местная жительница переходила рельсы по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Машинист поезда, заметивший пешехода, подавал звуковые сигналы, а также был вынужден применить экстренное торможение. Тем не менее, женщина получила смертельные травмы

Следственно-оперативная группа Нижегородского Линейного управления МВД России на транспорте проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колёсами электрички на перегоне Гороховец - Галицкая в Нижегородской области.