Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Семёновском районе

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Пассажирский поезд утром 15 февраля насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службы УТ МВД России по ПФО.
Инцидент произошёл на пешеходном переходе на станции Семёнов.Согласно информации, 42-летняя местная жительница переходила рельсы по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Машинист поезда, заметивший пешехода, подавал звуковые сигналы, а также был вынужден применить экстренное торможение. Тем не менее, женщина получила смертельные травмы
Следственно-оперативная группа Нижегородского Линейного управления МВД России на транспорте проводит проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колёсами электрички на перегоне Гороховец - Галицкая в Нижегородской области.
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