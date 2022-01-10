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Бизнес

Нижегородский водоканал снизил ряду компаний плату за негативное воздействие

15 февраля 2022 19:47  [99] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородский канал по итогам 2021 года поступило более 450 обращений от представителей бизнеса по вопросам начисления платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за превышение нормативов состава сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В итоге на основании фактических отборов проб сточных вод было представлено 260 деклараций, благодаря которым плата для этих предприятий была существенно снижена.

От предприятий и организаций с объёмом водоотведения более 30 м3 в сутки поступило 143 декларации, и предоставление такого документа по действующему закону является их обязанностью.

Компании должны указать предполагаемые параметры содержания загрязняющих веществ, а водоканал в ходе контрольных проб сточных вод потребителей проверяет достоверность указанных данных.

Так в 2021 году у 156 предприятий специалисты водоканала выявили серьёзное превышение допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктам, тяжёлым металлам, взвешенным веществам. В таком случае размер платы за негативное воздействие для юридических лиц серьёзно возрастает.

Как пояснил директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов, сброс загрязняющих веществ в канализацию, построенную в расчёте на очистку хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков, снижает срок эксплуатации канализации.

Кроме того, очистные сооружения не могут в полной мере справиться со специфическими промышленными загрязнениями, в результате чего происходит загрязнение водных объектов. Поэтому на федеральном уровне был принят единый для всей страны порядок расчёта нормативов и исчисления платы.

В водоканале подчеркнули, что полученные в качестве платежей за негативное воздействие средства направляются на нейтрализацию негативных факторов, что поможет в дальнейшем обеспечить экологическое равновесие.

При подаче декларации принципиальное значение имеет даже не объём водоотведения, а наличие собственного выпуска в канализацию, который позволяет отбирать пробы до их смешения со стоками других абонентов.

В случае предоставления такой декларации плата за негативное воздействие на систему канализации, а также плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов начисляются уже исходя из результатов лабораторных исследований. Таким образом, абоненты могут выбрать наиболее благоприятный для них порядок оплаты - по установленным коэффициентам или по фактическому содержанию загрязняющих веществ. В рамках такого порядка водоканал принял более 100 деклараций от объектов малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что правильность применения водоканалом Постановления правительства подтвердил Верховный суд, который отклонил кассационную жалобу нижегородского бизнес-омбудсмена на решения арбитражных судов по соответствующим делам.

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Теги:
Водоканал Экология
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